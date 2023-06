Sepultamento de mulher morta após procedimento em clínica de estética acontece neste sábado

A cerimônia teve a presença de familiares e amigos da vítima, que pediram justiça. Ingrid deixa uma filha de 22 anos e um filho de 14 anos.A mulher tinha ido realizar uma reparação de uma cirurgia de abdominoplastia feita no ano passado, no mesmo local. De acordo com Ícaro Ramos Ferreira, 33 anos, irmão da vítima, o local era inadequado para realização do procedimento. Ele chegou a gravar um vídeo no momento em que chegou na clínica, onde uma outra pessoa fala que a vítima sofreu uma reação alérgica a anestesia.Após uma perícia realizada pela polícia no local na sexta-feira (16), a clínica que fica na Avenida Olegário Maciel, na Barra da Tijuca, foi interditada.O caso está sendo investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca). O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj) também abriu uma sindicância para apurar a morte de Ingrid.