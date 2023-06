Unidade de pronto atendimento em Rocha Miranda é reinaugurada

Rio – A UPA Rocha Miranda foi reinaugurada, neste sábado (17), na Zona Norte do Rio. A reforma incluiu troca do telhado e do piso, nova fachada, pintura geral, revitalização dos jardins com paisagismo e climatização com a instalação de novos aparelhos de ar-condicionado. As salas de atendimento pediátrico contam agora com uma ambientação diferenciada, que traz temas do universo infantil para que as crianças se sintam mais seguras e acolhidas.

Os moradores que buscam assistência no local agora encontram uma situação completamente diferente daquela do início de 2021, quando a unidade apresentava problemas sérios devido à falta de manutenção. Marilene da Penha, moradora de Coelho Neto, de 67 anos comentou sobre a estrutura nova do local. "Está tudo muito organizado e bonito. Com a reinauguração, acredito que o atendimento ficará ainda melhor aqui na UPA, onde já fui atendida algumas vezes. Os profissionais são muito atenciosos e competentes. Quando eu tenho algum problema de saúde, sempre corro pra cá", disse.

A infraestrutura da Unidade conta com dez consultórios (sendo quatro de clínica médica, dois pediátricos, dois de classificação de risco, um odontológico e outro reservado para a assistência social), 17 leitos (considerando as salas amarelas adulto e pediátrica; e sala vermelha) e uma equipe formada por 260 profissionais. Os usuários têm acesso na unidade a exames laboratoriais e de raio-x. Apenas no mês de maio, a unidade fez 11 mil atendimentos.

O secretário municipal de saúde, Daniel Soranz, comemorou a entrega da unidade. "A UPA de Rocha Miranda é muito importante para a região. Esta unidade estava totalmente destruída, sem nenhum aparelho de ar condicionado funcionando, entre outros problemas estruturais. Hoje, após muito trabalho, a Prefeitura entrega mais uma unidade de pronto-atendimento novinha para a população", disse.