Quem frequenta os Feirões da Rodovia Whashington Luiz, em Duque de Caxias, precisa ficar esperto com os assaltos. Tem uma dupla de larápios aproveitando que as pessoas ficam entretidas olhando os produtos dentro das lojas e roubam sem que ninguém veja. Tem uma dupla que adora roubar bolsas: a última que levaram custava R$1300. Isso é covardia com o trabalhador. Acabou o respeito no Rio de Janeiro!