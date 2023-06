Semana decisiva para o carnaval

A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) faz na terça-feira, dia 20 de junho, na Cidade do Samba, em evento apenas para convidados, o sorteio da ordem dos desfiles do Grupo Especial para o Carnaval 2024. Ano que vem, os dias de folia da elite do samba acontecem em 11 e 12 de fevereiro, no Sambódromo, da Marquês de Sapucaí.

Os trabalhos para o Carnaval 2024 começaram cedo. Após os desfiles de 2023, as escolas utilizaram o mês de março para definirem suas equipes. Além disso, nunca tão cedo, ou seja, em junho, quase que todas já anunciaram os enredos. A única que ainda não divulgou foi a Mocidade, já que a eleição presidencial foi suspensa judicialmente, ainda sem prazo para definição, e não foi autorizado que a escola apresente seu tema para o desfile de 2024.

Os dirigentes das 12 escolas de samba acertaram os pares para o sorteio. Como nos últimos anos, as duplas são criadas para trazerem igualdade entre os dias dos desfiles. Previsto no regulamento, a Porto da Pedra, campeã da Série Ouro em 2023, abrirá o domingo, e a Mocidade Independente de Padre Miguel, penúltima este ano, abrirá a segunda de folia. Todas as demais agremiações passarão pelo sorteio para conhecer data e posição de desfile para o carnaval de 2024.

A atual campeã do Grupo Especial, a Imperatriz Leopoldinense, fará dupla com a Viradouro, a vice de 2023. Os outros pares são: Vila Isabel x Grande Rio; Beija-Flor de Nilópolis x Mangueira; Salgueiro x Portela; e Paraíso do Tuiuti x Unidos da Tijuca.

Como é o sorteio

O sorteio é dividido em duas etapas: na primeira será definido, em cada par, a escola que desfilará no domingo e a que se apresentará na segunda-feira; em seguida, cada agremiação tirará a bolinha com a respectiva ordem de desfile no dia sorteado.