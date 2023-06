Com nova iluminação, o Parque Aquático Júlio Delamare agora conta com aulas noturnas. E gratuitas. Situado no Complexo do Maracanã, o espaço oferece 800 vagas para natação e hidroginástica a alunos maiores de 18 anos. As inscrições começam amanhã e vão até dia 28, com distribuição de senhas no parque aquático, a partir das 8h. O endereço é Avenida Maracanã, 12.