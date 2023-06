santo do dia

SÃO ROMUALDO

O monge Romualdo foi um viajante incansável. Suas pregações eram feitas mais com os fatos do que com as palavras, ao percorrer toda a península italiana. Ele manteve muitos encontros na sua vida: todos o procuravam e queriam conversar com este "santo abade" e ele recebia todos, embora ele quisesse apenas o recolhimento no silêncio da oração. São Romualdo faleceu em 19 de junho de 1027. Mesmo morto, viajou, pois suas relíquias foram trasladadas, primeiro para Jesi e, depois, para Fabriano, junto à igreja camáldula de São Brás. São Romualdo foi canonizado por Clemente VIII, em 1595. São Romualdo , rogai por nós!