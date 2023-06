Projeto 'Fim de Tarde' leva shows a preços populares ao João Caetano e ao Imperator

Rio - O projeto "Fim de Tarde", que já foi sucesso em anos anteriores, voltou e este ano com uma novidade. Além do tradicional Teatro João Caetano, no Centro, às terças-feiras, 18h30h, a nova edição conta com shows no Centro Cultural João Nogueira - Imperator, no Méier, Zona Norte do Rio, em duas quartas-feiras do mês no mesmo horário.



A temporada, que começou no dia 2 de maio, com os hits de Criolo, conta com estilos bem variados e ainda nomes como Melim, Ferrugem, Zélia Duncan e Xande de Pilares.



Nesta terça-feira (20), a atração será o cantor Buchecha. Ícone do funk, o cantor traz em seu repertório sucessos como "Só Love", "Nosso Sonho" e "Não existo Sem você". Já quarta (21), o artista realizará show no Imperator. A expectativa é de casa cheia nos dois dias.



As entradas permanecem com valores populares de R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia-entrada). As vendas para o João Caetano, na Praça Tiradentes, acontecem sempre a partir da quarta-feira anterior ao show: às 13h, na bilheteria, e, a partir das 14h, no site funarj.eleventickets.com.



Para o Imperator, as vendas começam na quinta-feira anterior à apresentação. Também, às 13h, na bilheteria do Centro Cultural e, a partir das 16h, no site funarj.eleventickets.com.



Quem optar por comprar online, é recomendável que faça o cadastro antes para agilizar na hora de garantir o ingresso.

A idealização é da Funarj e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.