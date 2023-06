Criminoso troca tiros com policiais e abandona mochila com drogas em Visconde de Mauá

Um homem, de 28 anos, suspeito de tráfico de drogas trocou tiros com policiais militares na região de Visconde de Mauá, em Resende. O caso aconteceu no sábado (17).



Segundo a Polícia Militar (PM), ao se aproximar, o homem empreendeu fuga efetuando disparos contra os agentes, que revidaram. Ninguém ficou ferido.



Após buscas pela localidade, os policiais encontraram uma mochila deixada pelo suspeito com 100 pinos de cocaína e quatro tabletes de maconha.



O caso foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende. O homem foi autuado por tráfico e associação.