Rio tem mais de 4.200 vagas de empregos e estágios

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro oferece esta semana 4.237 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil. Do total das vagas oferecidas, 1.972 são de estágio e Jovem Aprendiz. Confira:



SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), oferece 1.031 vagas de emprego, com e sem experiência, diversos bairros nas zonas sul, central, norte e oeste, inclusive estágios, dos quais 736 para trabalhadores em geral, e 295 são para pessoas com deficiência (PCD).

“Temos ainda nesta semana mais 400 vagas para pessoas com deficiência que divulgaremos no dia 20, durante o Circuito Dia D, um evento em parceria com a Rede Incluir, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e outros que realizaremos no Tribunal Regional do Trabalho -RJ, no Centro”, complementa o secretário Everton Gomes.

Os interessados devem preencher o formulário online e enviar o currículo para o e-mail trabalho.smte@gmail.com . Para as oportunidades destinadas aos trabalhadores com deficiência, é preciso enviar o currículo para o e-mail: vagaspcd.smte@gmail.com

Luandre



A Luandre, empresa de soluções de RH, oferece 284 vagas, com salários entre R$ 1 mil a R$ 4 mil para diversos cargos, como: Mensageiro - Hospitalar, Atendente de telemarketing, Líder de Higienização - Hospitalar, Recepcionista, Auxiliar de Serviço Operacional, Auxiliar de serviços gerais, Auxiliar de Logística, Auxiliar de movimentação de produção, Encanador - Redes de Água, Auxiliar Administrativo (PCD), Técnico de Enfermagem, Técnico de Enfermagem - UTI, Técnico de Sistemas e Enfermeiro.



Os candidatos interessados devem se cadastrar no site https://candidato.luandre.com.br/

Mudes



A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 243 vagas de estágio, nos Níveis Superior, Médio e Técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site https://www.mudes.org.br

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Administração (88), Engenharia (62) e Comunicação Social (32). Ainda há vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Veterinária, Sistemas de Informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 26 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 32 no total e também 17 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 60 vagas. Sendo técnico em Administração (13) e Eletrotécnica (3). Há vagas também para técnico em Turismo, técnico em Segurança do Trabalho, técnico em Higiene Dental entre outras.

Ciee



O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferta 1.012 oportunidades de estágio, sendo que 521 para Ensino Superior. Em Barra Mansa , há duas vagas para Administração e uma para Jurídico. Já em Campos , há duas vagas para Administração.



Em Duque de Caxias , há uma vaga para Serviço Social, uma para Jurídico, uma para Ciências Contábeis e uma para Marketing.

Já em Macaé , são quatro oportunidades para Administração, uma para Engenharia de Produção, uma para Arquitetura e Urbanismo, uma para Ciências Contábeis, uma para Construção Civil, uma para Marketing, uma Informática e uma para Comunicação.



Em Niterói , são 12 vagas para Administração, três para Contabilidade, duas para Construção Civil, duas para Marketing, nove para Informática, cinco para Comunicação Social, uma para Jurídico, uma para Arquitetura e Urbanismo, 19 para Educação, duas para Esportes, uma para Design, uma para Elétrica-Eletrônica e duas para Telecomunicações.



Em Nova Friburgo , há uma vaga para Comunicação, uma para Administração, uma para Ciências Contábeis, uma para Esportes e uma para Engenharia de Produção. Em Nova Iguaçu , há uma oportunidade para Educação.



Já em Petrópolis , há oito vagas para administração, uma para Ciências Contábeis, Três para Educação e uma para Comunicação Social.



No Rio de Janeiro , há 127 vagas para Administração, nove para Ciências Econômicas, oito para Comunicação Social, nove para Construção Civil, 31 para Ciências Contábeis, duas para Design, 41 para Educação, quatro para Elétrica-Eletrônica, 31 para Informática, 52 para Jurídico, 17 para Marketing, cinco para Produção Mecânica, 13 para Psicologia, quatro para Química, 11 para Engenharia de Produção, cinco para Arquitetura e Urbanismo, uma para Segurança, oito para Saúde, duas para Comércio Exterior, duas para Letras, nove para Biblioteconomia, quatro para Licenciatura, três para Telecomunicações, três para Arquivologia, uma para Serviço Social, quatro para Turismo e Lazer, duas para Artes, uma para Recursos Operacionais, uma para Moda e uma para Nutrição.

Em Três Rios , há duas vagas para Contabilidade e uma para Comunicação Social. Já em Teresópolis , há duas oportunidades para Administração, uma para Informática, quatro para Jurídico, uma para Licenciatura, uma para Psicologia e uma para Engenharia de Produção.



Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 491 vagas. Em Barra Mansa , são 14 oportunidades para Aprendiz.

Em Campos , há uma vaga para Aprendiz e sete para Ensino Médio. Já em Duque de Caxias , há uma oportunidade para Ensino Médio.



Em Macaé , são 34 vagas de Aprendiz, 11 para Ensino Médio, quatro para Técnico em Administração e duas para Técnico em Informática. Já em Niterói , há 91 vagas para Aprendiz, 17 para Ensino Médio, duas para Técnico em Segurança e uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica.

Em Nova Friburgo , há 11 vagas para Aprendiz. Já em Nova Iguaçu , são 18 ofertas para Aprendiz. Em Petrópolis , há duas vagas para Aprendiz, uma para Ensino Médio e uma para Técnico em Informática.



No Rio de Janeiro , há 175 vagas para Aprendiz, 58 para Ensino Médio, cinco para Técnico em Administração, três para Técnico em Mecânica, 14 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, duas para Técnico em Indústria, quatro para Técnico em Saúde, três para Técnico em Química, duas para Técnico em Informática, uma para Técnico em Meio Ambiente, uma para Técnico em Segurança do Trabalho e duas para Técnico em Estética.



Já em Teresópolis , são duas vagas para Aprendiz e uma para Ensino Médio.

Isbet



O Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (ISBET) oferta 167 vagas. São 88 oportunidades para Jovem Aprendiz e 79 para Estágio. Há vagas de Jovem Aprendiz nos ramos: Saúde, Alimentício, Segurança e Serviço.



Para Estágio, há oportunidades em Atendimento ao Público, Alimentício, Tecnologia, entre outros.



Todos os interessados devem realizar o cadastro no site http://www.isbet.org.br , e, posteriormente, agendar uma orientação profissional.

Gerando Vidas



A Comunidade Católica Gerando Vidas oferece 463 vagas. As oportunidades em destaque são: Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Serviços Gerais e Vendedor.

As inscrições são feitas através do site

Ciee em Movimento

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) promove nesta quarta-feira, 21, um mutirão de atendimento, com 550 vagas para estagiários e aprendizes. A ação será realizada, das 8h às 17h, na estação Carioca do MetrôRio, em parceria com a concessionária.



Para concorrer a uma vaga de aprendiz, o jovem deve ter entre 14 e 24 anos e estar cursando ou ter concluído o ensino médio. Já no programa de estágio, o estudante deve ter no mínimo 16 anos e estar matriculado em uma instituição de ensino. Não há limite máximo de idade, desde que o candidato esteja no ensino médio, técnico, tecnológico ou superior.



A inscrição no mutirão é gratuita, e o estudante deve levar apenas um documento com foto para completar o cadastro.



Consórcio Magalu

O Consórcio Magalu, empresa de consórcios do Magazine Luiza, abre 300 oportunidades de trabalho exclusivas para pessoas jurídicas. Os profissionais, chamados de gestores de negócios, serão encarregados pela venda e divulgação do produto, dentro das lojas da companhia.

Os interessados devem acessar o site https://consorciomagalu.com.br/seja-parceiro/

PRIO





Algumas das oportunidades são para início imediato na sede da empresa, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, e outras para atuação offshore nos ativos da companhia na Bacia de Campos.



Para se inscrever, é necessário acessar o site: A PRIO (antiga PetroRio) oferece 11 vagas para posições tanto offshore quanto onshore. As oportunidades disponíveis são para: Supervisor de Marinha, Operador de Sala de Controle (CRO), Engenheiro Químico Pleno, Técnico de Laboratório Offshore, Técnico de segurança do trabalho offshore, Operador de Produção, Analista Fiscal Sênior, Analista de Logística de Materiais Pleno, Analista de Logística de Pessoal Pleno, Engenheiro(a) de Integridade e Bombeador.Algumas das oportunidades são para início imediato na sede da empresa, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, e outras para atuação offshore nos ativos da companhia na Bacia de Campos.Para se inscrever, é necessário acessar o site: https://prio.gupy.io/

Light

A Light está oferecendo 50 vagas para Eletricista de Rede Aérea no Rio de Janeiro e na região Sul Fluminense. A empresa oferece remuneração atrativa e compatível com o mercado, mais benefícios, como Vale-Refeição/Alimentação, Vale-transporte e Plano de Saúde e Odontológico.



Os requisitos são para preenchimento das vagas são: Ensino médio completo; Curso de Eletricista completo;

CNH B.





Para se candidatar às vagas, os interessados devem enviar seus currículos para o e-mail vagas.eletricista@light.com.br até quarta-feira, 21.

Zona Oeste Mais Saneamento







O candidato que esteja totalmente dentro do perfil deverá encaminhar currículo no corpo do e-mail para

A empresa Zona Oeste Mais está com 20 vagas abertas para o cargo de agente de serviços comerciais. Para se candidatar é necessário ter Ensino médio completo, e de preferência ter curso de Bombeiro Hidráulico. É Desejável que tenha algum conhecimento de reparos de natureza de manutenção. Ter habilitação categoria B pelo menos dois anos.O candidato que esteja totalmente dentro do perfil deverá encaminhar currículo no corpo do e-mail para selecao@zonaoestemais.com.br e colocar no Assunto o cargo de AGENTE DE SERVIÇOS COMERCIAIS.

Grupo Trigo

O Grupo Trigo - principal grupo de franquias de comida do Brasil, está com 91 vagas de emprego para os interessados em fazer parte do seu quadro de colaboradores. São oportunidades que vão desde analista de tecnologia a sushiman, sendo 34 no Rio de Janeiro e 57 em Niterói.

As inscrições devem ser feitas através do site https://grupotrigo.gupy.io/

Limppano



A Limppano está com 15 vagas de emprego abertas no estado do Rio de Janeiro. As oportunidades são nas fábricas da Pavuna, na capital, e de Queimados.



As vagas são para os cargos de analista de PCM, analista de sistemas, assistente de diretoria, assistente de manutenção, auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais, conferente, encarregado de logística, lubrificador industrial, mecânico de manutenção, motorista carreteiro, supervisor de e-commerce, supervisor de logística e técnico em automação industrial.