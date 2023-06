Pau Grande é considerado patrimônio histórico do estado do Rio

Rio - O governador Cláudio Castro sancionou, nesta segunda-feira (19), a lei que declara o bairro de Pau Grande, também conhecido como “Terra de Mané Garrincha”, na região metropolitana fluminense, como patrimônio cultural imaterial do estado do Rio. O texto é de autoria do ex-deputado Renato Cozzolino.



Pau Grande é um bairro pertencente ao distrito de Vila Inhomirim, no município de Magé. Aos pés da Serra dos Órgãos, o local ficou conhecido por ser a terra natal de Mané Garrincha. Considerado um dos melhores da história do futebol brasileiro e mundial, o jogador se destacou com a camisa do Botafogo e na conquista de duas copas do mundo pelo Brasil.