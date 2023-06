Ataque brutal em escola

Uma menina de 16 anos foi morta no Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé, no Norte do Paraná, na manhã de ontem, durante um ataque armado. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito é um ex-aluno de 21 anos, que foi preso. Um menino de 16 anos foi atingido na cabeça e está internado em estado grave.

"Ele (o atirador) chegou na escola dizendo que precisava buscar seu histórico escolar. Logo depois, foi ao banheiro e iniciou o ataque quando saiu", relatou uma testemunha.

O governador Ratinho Junior (PSD) decretou luto oficial de três dias no Paraná após o ataque. Pelas redes sociais, ele afirmou que "a violência do brutal ataque em uma escola estadual em Cambé causa indignação e pesar". Disse, também, que o assassino "será julgado e condenado pelo crime bárbaro que cometeu".

Segundo a Polícia Militar, o autor do crime foi encaminhado para a delegacia, em Londrina. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que colocou o "governo federal à disposição" para prestar apoio no caso.

O presidente Lula (PT) lamentou o ataque e falou sobre a urgência em construir um caminho para a paz nas escolas. "Mais uma jovem vida tirada pelo ódio e a violência que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade. É urgente construirmos juntos um caminho para a paz nas escolas".