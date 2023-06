Os arrastões na Automóvel Clube são frequentes. Quem precisa passar por lá já sabe que está correndo um grande risco de ser assaltado ou ficar no meio de um arrastão. Os motoristas passam em alta velocidade para tentarem se proteger, mas acabam colocando os pedestres em risco. É necessário que tenha mais policiamento no local. A população do Rio está largada.