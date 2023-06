As árvores da Rua Farani, na altura do número 3, em Botafogo, precisam ser podadas. O local está ficando cheio de morcegos que acabam atacando as pessoas que passam pela região. A última poda foi feita em 2020. As copas estão muito cheias, deixando o local escuro, aumentando o risco de assaltos. Ali perto tem três faculdades e os alunos e professor ficam vulneráveis.