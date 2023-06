Aplicativo 'Sucata On-line' é anunciado pelo governador Cláudio Castro

Rio - O governador Cláudio Castro anunciou, na manhã desta terça-feira (20), o lançamento do aplicativo ‘Sucata On-line’. A ferramenta tem como objetivo catalogar todos os materiais comprados pelas empresas de reciclagens e ferros-velhos, além de cadastrar os dados dos vendedores e da mercadoria vendida. O sistema foi desenvolvido pelo Departamento-Geral de Tecnologia da Informação e Telecomunicações da Secretaria de Estado de Polícia Civil.



"O intuito do aplicativo é fechar o cerco aos receptadores, mas, acima de tudo, proteger o cidadão de bem, que tem a reciclagem como o seu ganha-pão. Nós não vamos penalizar o pequeno catador que, muitas vezes, é utilizado pelos criminosos para cometer delitos, devido à sua vulnerabilidade social. Estamos estudando uma forma de regulamentá-los, dando incentivos e benefícios", disse Cláudio Castro.



Durante a cerimônia no Palácio Guanabara, o decreto de regulamentação e identificação de vendedores e compradores de sucatas e ferros-velhos foi assinado pelo governador Cláudio Castro, o secretário de Estado de Polícia Civil Fernando Albuquerque e o secretário de Estado de Planejamento e Gestão Adilson de Faria Maciel.



"Os estabelecimentos de reciclagens e ferros-velhos terão o prazo de 90 dias para apresentarem a documentação necessária às Delegacias de Roubos e Furtos para poderem ingressar no sistema e baixar o aplicativo. Depois disso, os locais serão fiscalizados e monitorados com regularidade pelas forças de segurança para averiguar o material que está sendo comprado pelos comerciantes. Vamos desestimular o exercício irregular do ofício", finaliza Fernando Albuquerque.



Também estiveram presentes na cerimônia o secretário de Estado da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Pires; o secretário de Estado do Gabinete de Segurança Institucional do Governo, Edu Guimarães; a secretária de Estado de Administração Penitenciária, Maria Rosa Lo Duca Nebel, a presidente do Instituto de Segurança Pública, Marcela Ortiz, além de outras autoridades.