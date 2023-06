CPI do MST convoca José Rainha

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do MST convocou José Rainha, líder de um movimento social do campo, para prestar esclarecimentos como testemunha. A convocação ocorreu nesta terça-feira, 20. Ele é um dos coordenadores da Frente Nacional de Lutas (FNL), que atua em defesa da reforma agrária.

Um pedido de convocação do ministro Rui Costa (Casa Civil), que estava previsto para votação nesta terça, foi retirado da pauta após um acordo entre membros do governo e da oposição. Os deputados também chegaram a um acordo para converter outros requerimentos de convocação em convites. No entanto, a convocação de José Rainha não entrou no acordo entre parlamentares.



Conforme determinações do Poder Judiciário, as testemunhas convocadas por uma CPI são obrigadas a comparecer. De modo que as pessoas convidadas não possuem essa obrigação e podem recusar sua participação ou adiar, por exemplo.