Os ônibus da linha 606 (Rodoviária-Engenho de Dentro) demoram uma eternidade para passar. Quem tiver horário marcado para algum compromisso, é melhor nem contar com essa linha ou vai chegar atrasado. O preço da passagem já é um absurdo e a população ainda precisa ficar mofando no ponto esperando o ônibus? A situação piora ainda mais no período noturno.