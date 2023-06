O Ciep Professora Célia Martins Menna Barreto, na Rua Magnólia, em Bangu, está caindo aos pedaços. É uma grande falta de respeito com alunos e professores. Tem uma matagal no entorno do colégio que chega a assustar quem vê. A fachada está toda destruída e o interior parece que não passa por reformas há anos. Ninguém merece conviver com isso. Um absurdo!