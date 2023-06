A Rua Itaim, que dá acesso ao metrô de Coelho Neto, virou a rua do terror para pedestres e o paraíso dos bandidos. Os assaltos acontecem em qualquer hora do dia e nada é feito. As pessoas de bem estão perdendo o direito de ir e vir. Ninguém tem dinheiro para ficar andando de Uber todo dia. Não vai demorar muito para acontecer uma tragédia maior. Algo precisa ser feito.