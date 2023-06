Doutores da Alegria levam espetáculos com clima de festa junina a hospitais do Rio

Rio - Conhecido pelo trabalho social que faz em unidades de saúde, o grupo Doutores da Alegria promoverá um “cortejo junino” nesta quinta-feira (22), no Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, Região Metropolitana do Rio.Apresentado por Elisa Caldeira, Hamilton Cubano, Ivan Cabral, Márcio Sobrosa e Renato Garcia, o espetáculo, que dura 90 minutos, visita os corredores das unidades levando a tradição das celebrações em homenagem a Santo Antônio, São João e São Pedro, para pacientes, acompanhantes, familiares e colaboradores.A ação, que integra o projeto Plateia Hospitalares, é uma colaboração com a Orquestra Circônica, que trabalha com teatro, música, dança, circo e poesia. Nesta terça-feira (20), a trupe passou pelo Hospital Estadual Eduardo Rabello, em Campo Grande, na Zona Oeste.“Dentro do Plateias Hospitalares, incursões teatrais, cortejos musicais e contação de histórias promovem o bem-estar ao público que está inserido no ambiente”, explica Silvia Contar, responsável pela unidade fluminense do Doutores da Alegria. Sediada em São Paulo, a organização, que não tem fins lucrativos, opera no Rio desde 2009.O grupo Doutores da Alegria está com edital aberto até 17 de julho para seleção de novos projetos para a temporada de 2023-2024. Mais informações estão disponíveis no site oficial.