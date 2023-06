Jornalista Lucia Hippolito morre aos 72 anos no Rio

A jornalista Lucia Hippolito morreu aos 72 anos, nesta quarta-feira (21), no Rio de Janeiro. A cientista política e historiadora estava internada no Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, para tratar um câncer. A informação sobre o falecimento foi confirmada através do Twitter.

"Com muita tristeza, anunciamos que Lucia partiu. Combateu o bom combate e deixa muitas saudades, nossa grande jornalista e eterna professora”, dizia a mensagem.

No ano passado, Lucia passou por uma cirurgia para remover um tumor no útero, mas a doença teve metástase. Ela deixa o marido, Edgar Flexa Ribeiro. Os dois estavam juntos há mais de cinco décadas.

Há onze anos, Lucia precisou se afastar do trabalho após ser diagnosticada com a Síndrome de Guillain-Barré, um distúrbio autoimune, quando o sistema imunológico do corpo ataca parte do sistema nervoso. Em entrevista ao Jô Soares, em 2014, Lucia falou sobre a doença. "Eu perdi os movimentos das pernas, dos braços e a voz. O meu rosto parecia que tinha tomado uma overdose de botox", afirmou, na época.

Natural de Bauru, em São Paulo, a jornalista trabalhou como comentarista e apresentadora da Rádio CBN até 2012. Ela também foi comentarista do UOL News, da GloboNews e participou do "Meninas do Jô", no extinto "Programa do Jô", durante cinco anos (2005- 2010), ao lado de Lilian Witte Fibe, Cristiana Lôbo e Ana Maria Tahan.

Graduada em em Ciências Sociais e com mestrado em Economia Política, Lucia escreveu três livros: "PSD de Raposas e Reformistas", "Política: quem faz, quem manda, quem obedece" e "Por dentro do governo Lula: anotações num diário de bordo".