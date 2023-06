Jogador de futebol diz ter sofrido racismo em shopping na Zona Oeste

Rio - O jogador de futebol Guilherme Quintino denunciou ter sido vítima de racismo na Zara do BarraShopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, no último domingo (18). O atleta, que já atuou nos times de base do Flamengo e do Botafogo e atualmente está no Volta Redonda, estava acompanhado de sua namorada, Juliana Ferreira, e diz ter sido abordado de forma ríspida por um segurança. O caso foi registrado na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi).



"Saindo da loja de mãos vazias, sem nenhuma sacola, o segurança me fez retornar para mostrar onde eu havia deixado a ecobag com as peças que eu desisti de comprar", contou Guilherme, nas redes sociais. Juliana, por sua vez, completou: "Sigo perdida e sem entender o que leva um funcionário a abordar um cliente da loja de maneira totalmente ríspida, sem nenhuma justificativa. Estávamos saindo sem nada em mãos, apenas com a minha mini bolsa que mal cabe meu celular".

Ainda de acordo com a mulher, os funcionários não deram nenhuma justificativa para a abordagem. "Cobrei por respostas aos envolvidos, gritei para toda loja me ouvir, fiz o que eu pude, gravei toda a situação e, ainda assim, continuamos sem respostas. Não vamos nos calar, ele não irá se calar. A causa dele é minha. Não é um caso isolado, é comum. Tem que ser combatido", completou.

Em nota, a Polícia Civil informou que "/imagens de câmeras de segurança e a lista dos funcionários que estavam trabalhando no estabelecimento foram solicitadas. Agentes realizam diligências para esclarecer os fatos".

Procurada pelo DIA, a Zara ainda não reotrnou. O espaço está aberto para manifestações. Já o BarraShopping lamentou o ocorrido e reforçou que repudia qualquer tipo de discriminação. "O empreendimento permanece à disposição das autoridades para colaborar com a apuração dos fatos", diz a nota.