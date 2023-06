Estações do BRT Mato Alto e Pingo D’Água terão novo embarque e desembarque

Rio - A Prefeitura do Rio comunicou, por meio da Mobi-Rio, a alteração de embarque e desembarque de passageiros dos serviços do Sistema BRT no Mato Alto e Pingo D’Água, na Zona Oeste, a partir desta sexta-feira (23). Com a demolição das antigas estruturas, que serão transformadas em terminais, a pasta construiu estações provisórias para atender os usuários do corredor Transoeste. Todos os locais estarão devidamente sinalizados e haverá funcionários da empresa orientando o acesso dos passageiros.



No Mato Alto, sentido Alvorada, os serviços 10 (Alvorada x Santa Cruz – expresso), 11N (Alvorada x Santa Cruz – parador), 12 (Alvorada x Pingo D’Água – expresso), 13 (Alvorada x Mato Alto – expresso), 19 (Salvador Allende x Pingo D’Água – expresso), 20 (Salvador Allende x Santa Cruz – expresso) e 25 (Alvorada x Mato Alto parador) vão parar na estrutura provisória montada na área de praça em frente à estação que será demolida. O embarque do "diretão" será em frente a essa estrutura provisória dos articulados. Passageiros sentido Santa Cruz farão embarque e desembarque em frente à antiga estação.



No Pingo D´Água, foi construída uma plataforma provisória para atender apenas os serviços de BRT 11N (Alvorada x Santa Cruz – parador), 12 (Alvorada x Pingo D’Água – expresso) e 19 (Salvador Allende x Pingo D´Água – expresso) que seguem sentido Alvorada. O embarque do "diretão" no mesmo sentido será na Rua dos Bombeiros. Os passageiros que seguem sentido Santa Cruz farão embarque e desembarque na calçada do outro lado da Avenida D. João VI, em frente à estação provisória Pingo D’Água.



A parada das linhas 10 (Alvorada x Santa Cruz – expresso) e 20 (Salvador Allende x Santa Cruz – expresso) no Pingo D’Água ficará suspensa enquanto durarem as obras do novo terminal.



Os novos terminais do BRT Transoeste



A Secretaria Municipal de Infraestrutura trabalha na transformação de quatro estações do corredor Transoeste em terminais: Mato Alto, Pingo D´Água, Curral Falso e Magarça. O objetivo é proporcionar mais conforto e segurança aos passageiros que viajam diariamente de BRT pela Zona Oeste. Os investimentos ultrapassam R$ 180 milhões. A previsão para o término das obras é abril de 2024.



As obras preveem, além da expansão das antigas estações, a criação de passarelas de acesso às novas estruturas e aos terminais alimentadores, que farão a integração entre ônibus e vans com vias importantes, como a Estrada de Sepetiba e a Avenida Cesário de Melo. Além disso, os projetos incluem melhorias viárias e de drenagem, que aumentarão a capacidade de escoamento de água e de combate a enchentes em dias de grande volume de chuva.



No Mato Alto, o futuro terminal será integrado por dois novos terminais de ônibus e vans. Para isso, será construída uma passarela que irá receber usuários tanto de Sepetiba como de Campo Grande. O projeto ainda prevê a construção de dois viadutos, além de retornos para os veículos comuns. Um bicicletário com capacidade para 250 vagas também será implantado no local.



O novo Terminal Pingo D’Água vai ter 17 mil metros quadrados (hoje são apenas dois mil metros quadrados) e vai substituir a estação de mesmo nome, com integração entre os ônibus alimentadores e vans oriundos da Estrada da Pedra e da Avenida Dom João VI. Serão realizadas melhorias nos sistemas viário e de drenagem no entorno do novo terminal. Em virtude do alto tráfego de ciclistas na região de Guaratiba, um estacionamento exclusivo será implementado nas proximidades do terminal, com capacidade para até 600 bicicletas. Hoje toda a fase de fundação e drenagem já está sendo concluída.