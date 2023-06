A formação do ensino médio de forma rápida e legal

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Após passarmos o período mais crítico da pandemia do COVID-19, a necessidade da retornada da rotina do desenvolvimento e do progresso econômico se faz necessário e urgente. Para tanto, a capacitação acadêmica e o grau de conhecimento são algumas exigências do mercado de trabalho, que se apresenta cada dia mais competitivo.

O caminho para atender essas exigências é a conclusão da formação básica dos estudos. Atualmente, centenas de milhares de pessoas, que não tiveram oportunidade de estudar ou concluir seus estudos, encontram-se fora da referida competitividade do mercado de trabalho.

As causas que levaram a essa situação são teses dos educadores, dos pedagogos, cientistas políticos, entre outros profissionais, mas é de conhecimento público, a mais corriqueira, que sem dúvida alguma, refere-se à necessidade do cidadão entrar no mercado de trabalho, ainda de menor, para ajudar nas despesas da família.

Mas, hoje em dia, após os mais de dois anos e meio de distanciamento social, o ensino a distância e a EJA (Educação de Jovens e Adultos) passaram a ser procurados por aqueles que desejam concluir de forma mais rápida os estudos de ensino médio. Esse curso, conhecido com EJA – EAD, o antigo “Supletivo a Distância”, está em evidência e pode ser um grande aliado e diferencial para as pessoas que não tiveram e ainda não tem possibilidade de frequentar uma sala de aula para concluir seus estudos de ensino médio.

O diretor do Colégio Dallas , José Carlos de Araújo, com larga experiência em educação a distância, acredita que não existem mais obstáculos para as pessoas não concluírem seus estudos e poderem buscar novos horizontes pessoais e novos espaços no mercado de trabalho.

"É de fundamental importância, as pessoas tomarem conhecimento da legalidade e da eficiência dos cursos a distância. É rápido e legal. Existe um tabu muito grande ainda, que fazem as pessoas não procurarem a conclusão dos seus estudos. Estamos prontos e preparados para formar as pessoas com qualidade e eficiência", afirma o diretor do Colégio Dallas , sediado na Capital do Rio de Janeiro.

De acordo com o mesmo diretor, é muito importante que as pessoas saibam da flexibilidade que elas podem ter para concluir seus estudos de Ensino Fundamental e Médio. Segundo ele, esse é o grande diferencial. Pois os alunos poderão concluir os seus estudos em qualquer tempo, desde que respeitado todo processo pedagógico, carga horária mínima, ciclos de estudos e avaliações previstas na Proposta Pedagógica da instituição de ensino.

"As pessoas precisam saber que não se trata meramente de certificação do Ensino Médio, pois uma vez matriculado no curso, o aluno seguirá normas e requisitos, previsto numa proposta pedagógica e que lhe permite sim, uma flexibilização, previsto em Lei, para que o mesmo faça o seu curso em seu tempo", explica o diretor do Colégio Dallas

Os cursos de Ensino Fundamental e Médio, na Educação de Jovens e Adultos, a Distância do Colégio Dallas é credenciado e autorizado através do Parecer CEE/RJ nº 21/2023, e, com o objetivo de formar jovens e adultos de forma mais rápida e legal, numa instituição de ensino devidamente regularizada e regulamentada, com uma Proposta Pedagógica inovadora e eficiente.

"Procuramos ofertar aos nossos alunos o que há de melhor na preparação básica educacional, visando qualifica-lo para buscar as melhores oportunidades no mercado de trabalho, além, de formá-lo e capacitá-lo, deixando preparado e apto para alavancar sua trajetória profissional", exemplifica o diretor do Colégio Dallas

A Educação a Distância, de acordo o diretor do Colégio Dallas , permite realmente aos alunos uma otimização do tempo, facilitando-o a organizar sua própria agenda e grade escolar, podendo assim, concluir seu curso dentro de sua própria programação.

"No Colégio Dallas os alunos tem disponibilizado uma plataforma digital completa e intuitiva, e no final do curso terá seu nome publicado em diário oficial, ratificando a veracidade dos estudos, o que lhe garantirá um certificado de conclusão autêntico e válido em todo território nacional", conclui o diretor.