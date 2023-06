Policiais foram carbonizados

De acordo com os laudos dos exames de necropsia, anexados ao processo, os três PMs (Marcos Stadler de Macedo, Edney Canazaro de Oliveira e Izo Gomes Patrício) morreram carbonizados no helicóptero e foram submetidos a "imenso sofrimento físico".

Os agentes tentavam impedir a guerra do tráfico tanto por terra quanto pelo ar quando foram atacados pelos criminosos. O helicóptero, que levava seis policiais, foi alvo de diversos tiros e caiu em um campo de futebol do morro.

Três PMs que estavam a bordo do "Fênix 03" morreram no incidente e os outros três agentes ficaram feridos. Além deles, mais três policiais que estavam no chão também se feriram com a queda da aeronave.

Na época da queda do helicóptero, a polícia chegou a apontar que outros criminosos participaram da ação. Várias delegacias abriram inquéritos para investigar o caso, mas somente quatro bandidos acabaram sendo processados.