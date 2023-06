Todos os dias o problema de falta de BRT se repete na Estação Alvorada! As pessoas ficam quase 2 horas esperando a condução, no sentido Mato Alto, que são os ônibus azuis. Porém, agora, com a chegada desses BRTs amarelos, só eles estão funcionando e quem depende dos antigos fica na mão. Quem administra essa logística deveria melhorar a distribuição dos veículos. O trabalhador que depende desse transporte não pode passar por tanta espera e humilhação!