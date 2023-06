A esquina das estradas Carvalho Ramos e do Tingui, em Campo Grande, na Zona Oeste, está toda esburacada. É um cruzamento perigoso, mas a prefeitura tem ignorado colocar um sinal ali. Quase todo dia tem acidente no local, onde não tem sinalização nenhuma. Outro problema: nem calçada tem, os pedestres passam pelo mato ou no canto da pista, correndo muitos riscos.