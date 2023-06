Desembargador suspende transferência de 'My Thor' para presídio federal

Rio - Um liminar concedida pelo desembargador José Muiños Piñeiro Filho, da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, suspendeu a transferência do criminoso Marco Antonio Pereira Firmino Da Silva, conhecido como 'My Thor', para um presídio federal. O traficante é considerado um dos líderes do 'Comando Vermelho' (CV).

O magistrado concordo com o argumento da defesa de My Thor de que de a ação de transferência do paciente para presídio federal não garantiu o contraditório judicial. Em sua decisão, Piñeiro Filho ressaltou que não ficou clara as razões pelas quais o criminoso teria a necessidade de ser transferido para um presídio federal e detalhes de sua atuação na criminalidade do estado, por isso, a transferência seria adiada até que essas informações sejam esclarecidas.

"Em verdade, ao utilizar-se da argumentação per relationem, o juízo omitiu-se ao não analisar, individualmente, as razões que o levaram a concluir pela necessidade de transferência do apenado em tela para presídio federal. Por fim, com todas as vênias, não nos parece ter ficado nítida a natureza cautelar da decisão, sendo necessária que isso também seja aclarado", argumentou.

Marcos Antonio tem 32 anotações criminais por tráfico de drogas, associação para tráfico de drogas, homicídio qualificado, roubo majorado, oferecimento de vantagem indevida, associação criminosa, pratica de infração penal em companhia de menor de 18 anos, quebra de sigilo telefônico, de informática ou telemática, porte, uso e venda de armas de fogo e munições. Ele é considerado um dos chefes do tráfico do Comanda Vermelho (CV). Apesar de preso, ele permaneceu atuando no Morro do Santo Amaro, no Catete, Morro da Mina, em Nilópolis, Favela da Galinha, em Inhaúma, e Buraco Quente, em São João de Meriti.

O Governo do Rio solicitou, nesta última segunda-feira (19), a transferência de 26 lideranças criminosas, que estavam em presídios estaduais do Complexo de Gericinó, para presídios federais. A autorização foi concedida pelo juiz Marcel Laguna Duque Estrada. A ação de transferência será feita em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Entre eles estava 'My Thor', que teve a transferência suspensa.

Os requerimentos de transferência foram encaminhados à Vara de Execuções Penais (VEP) acompanhados de relatórios de inteligência, apontando que essas lideranças criminosas atuam ativamente na instabilidade da segurança pública no estado. De acordo com os requerimentos, as transferências têm o objetivo de evitar novas associações e articulações para a prática de crimes.

Veja quem são os presos da lista



- Edmilson Gomes Menezes (‘Macaquinho’) – São 23 anotações criminais por homicídios, tortura, organização paramilitar, milícia privada, lesão corporal e organização criminosa. Antes da prisão, seus principais campos de liderança eram nos morros do Fubá e do Jordão, no Campinho, e nas comunidades da Barão, Divino e Chacrinha, em Jacarepaguá. Edmilson tinha forte ligação com Wellington da Silva Braga, o 'Ecko', e foi apontado como um dos suspeitos de participar da expansão dos negócios da milícia, na Praça Seca, na Comunidade do Bateau Mouche.

- Aleksandro Rocha da Silva (‘Sam da Caicó’) – Com 39 anotações criminais por associação para o tráfico, porte de arma, causar incêndio, tráfico de drogas, roubo majorado, extorsão e homicídio qualificado, Aleksandro atuava nos Morros da Covanca e do Jordão, na Praça Seca. O traficante era líder de uma quadrilha que tentava retomar territórios na Zona Oeste, perdidos após serem tomados por milicianos.

- Alex Marques de Melo (‘Léo Serrote’) – Alex acumula 40 anotações criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, roubo majorado, homicídio, roubo, extorsão, violência doméstica contra a mulher, sequestro e cárcere privado. O traficante atuava Morro da Coroa, no Catumbi, e Fallet/Fogueteiro, em Santa Teresa. Ele é apontado como chefe do tráfico, ligado ao Comando Vermelho (CV), responsável pela tentativa de invasão no Complexo do São Carlos.

- Alexandre Jorge do Nascimento (‘Jason’) – Nove anotações criminais por homicídio qualificado, homicídio simples, formação de quadrilha, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e estelionato, Alexandre tem com principal local de atuação a Baixada Fluminense. Conhecido como 'Jason', o miliciano ainda é suspeito de mais de 40 assassinatos, incluindo de dois policiais militares.

- Alcimar Pereira dos Santos – Sete anotações por roubo, homicídio, furto, posse de arma de fogo e tráfico de drogas, além de possuir histórico de comportamento indisciplinado, com a prática de duas faltas disciplinares graves e leves no presídio. Ele costuma atuar na Vila Vintém. Ele foi conhecido pela suspeita de assassinar militares.

- Alexandre Silva de Almeida – Dez anotações criminais por organização criminosa, roubo majorado, homicídio, quadrilha ou bando e extorsão mediante sequestro. O criminoso é conhecido por sua atuação em Campo Grande, Zona Oeste do Rio.

- Anderson Rocha da Silva (‘Russão’) – Com 17 anotações criminais por associação ao tráfico, crime de dano com grave ameaça, causar incêndio, tráfico de drogas, cárcere, lesão corporal e homicídio qualificado, Russão atuava no Morro da Covanca. Junto do irmão 'Sam do Caíco', Anderson foi apontado pela PM um dos chefes de um bando que executou pelo menos dez pessoas no Complexo da Covanca, em Jacarepaguá, na Zona Oeste. Ambos tentava retomar o território, perdido para a milícia.

- Charles da Silva Batista (‘Charles do Lixão’) – Após 41 anotações criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, homicídio qualificado, roubo, associação criminosa, receptação, opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário e porte uso e venda de armas de fogo e munições. Ele é apontado como chefe do tráfico Favela do Lixão e Vila Ideal, em Duque de Caxias, e, apesar de estar preso, continua a dar ordens do presídio de Bangu.

- Anderson Venâncio Nobre de Souza (‘Piu da Lapa’) - Com 11 anotações criminais por tráfico de drogas, associação para tráfico de drogas, uso de documento falso, falsidade ideológica, roubo, associação criminosa, receptação, porte e venda de armas de fogo e munições, homicídio e porte de arma branca. Além de ser chefe do tráfico de drogas das regiões da Lapa e Frei Caneca, também fazia negociações e distribuição de armas e drogas para diversas comunidades onde a facção criminosa Comando Vermelho tem o domínio.

- André Costa Barros – (‘Boto’) – Com seis anotações criminais por organização paramilitar, receptação, homicídios, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, André é suspeito de extorquir comerciantes e moradores dos bairros Curicica, Recreio dos Bandeirantes e Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. O miliciano também é investigado pela construção de prédios do grupo paramilitar do qual ele seria um dos integrantes.

- Geovane da Silva Mota (‘GG’) – Era um dos chefe da milícia 'Bonde do Zinho', que atuava na Zona Oeste, e responde a cinco processos por organização criminosa.

- Rodrigo dos Santos (‘Latrell’) – Com oito anotações criminais por homicídio qualificado, associação criminosa, receptação e extorsão e organização criminosa, Latrell atuava na Baixada Fluminense e eram um dos lideres da milicia 'Bonde do Zinho' e apontado como braço direito de 'Zinho'.



- Carlos Vinicius Liro da Silva (‘Cabeça do Sabão’) – 31 anotações criminais por homicídio, tráfico, associação para produção e tráfico, roubo e extorsão, receptação, associação criminosa e uso de documento falso. Atua na Favela do Sabão, em Niterói.

- Eliezer Miranda Joaquim (‘Criam’) – Tem 27 anotações criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, homicídio qualificado, roubo, associação criminosa, sequestro, ocultação de cadáver, organização paramilitar, milícia privada, porte, uso e venda de armas de fogo e munições. Eliezer atuavam em São João de Meriti, Nova Iguaçu e Complexo do Roseiral, em Belford Roxo.

- Emerson Brasil da Silva (‘Raro’) – São 42 anotações criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, roubo, porte ou posse ilegal de arma de fogo e resistência. A principal atuação de Emerson é Complexo da Pedreira.

- Luís Carlos Moraes de Souza (‘Monstrão’) – Luís possui 111 anotações criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, homicídio qualificado. A principal atuação de Monstrão está na Favela das Malvinas, Nova Holanda, Morro do Urubu e Macaé

- Avelino Gonçalves Lima (‘Alvinho’, ‘Alvin’, ‘General’ ou ‘Vilão’) – Avelino tem 9 anotações criminais por homicídio, roubo simples e majorado e estupro.

- Luiz Cláudio Serrat Correa (´Claudinho CL’) - 34 anotações criminais por tráfico de drogas, associação para tráfico de drogas, homicídio, roubo majorado, associação criminosa, furto, coação ao longo processo, fuga, ocultação de cadáver, pratica de infração penal em companhia de menor de 18 anos, opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente, porte uso e venda de armas de fogo e munições. A atuação de Luiz foi no Morro do Cajueiro, em Madureira, com influências no Complexo do Alemão

- Luiz Fernando Nascimento Ferreira (‘Nando Bacalhau) – 45 anotações criminais por tráfico de drogas; associação para tráfico de drogas; homicídio qualificado; roubo majorado; associação criminosa; atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem; constrangimento; porte uso e venda de armas de fogo e munições. A atuação de Luiz foi Morro do Chapadão, em Costa Barros.

- Marcelo de Almeida Farias Sterque (‘Marcelinho Merindiba’) – 11 anotações criminais por roubo, homicídio, resistência, porte ilegal de armas de fogo e tráfico de drogas.

- Robson Aguiar de Oliveira (‘Binho’) – 15 anotações criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, homicídio qualificado, ocultação de cadáver, roubo majorado, associação criminosa, falsificação de dinheiro, porte, uso e venda de armas de fogo e munições. A atuação de Robson foi na Favela do Chapadão, em Costa Barros

- Samuel de Freitas e Silva (‘Samuca, ‘Muel’) – 11 anotações criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, homicídio qualificado, porte, uso e venda de armas de fogo e munições. A atuação de Samuel foi nos Morros do Pavão/Pavãozinho e Cantagalo

- Luiz André Ribeiro Fiuza – (‘Brahma Chopp’, ‘Titio’) – 20 anotações criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, associação criminosa e homicídio. A atuação de Luiz foi em Campos dos Goytacazes

- Magno Santos das Dores (‘Menor P’, ‘Astronauta’, ‘Poeta’, ‘PQD’) – 50 anotações criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, roubo, falsifidade ideológica, organização criminosa, homicídio, tortura, lavagem ou ocultação de bens e valores, corrupção ativa e corrupção de menores. A atuação de magno foi no Complexo da Maré, como chefe do tráfico local.

- Francisco da Conceição Batista – (‘Nolita’) – 41 anotações criminais por homicídio qualificado, produção e tráfico de drogas, tortura, extorsão, furto e roubo. A atuação de Francisco foi no Parque Santa Rosa, em Campos dos Goytacazes.