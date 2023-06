Mulher de piloto do submarino desaparecido é tataraneta de casal que esteve no Titanic

Wendy Rush, esposa de Stockton Rush, o executivo-chefe da OceanGate, piloto do submarino que desapareceu no último domingo (18) durante um mergulho nos destroços do Titanic, é descendente de dois passageiros da primeira classe que morreram quando o transatlântico afundou em 1912.

De acordo com o jornal norte-americano, ''New York Times'', Rush é tataraneta do milionário Isidor Straus e sua esposa, Ida, duas das pessoas mais ricas a bordo do Titanic em sua primeira viagem. Isidor, nascido em 1845, era coproprietário da loja de departamentos Macy's. Sua fortuna, à época, era de 300 mil dólares, o equivalente a 9 milhões de dólares atualmente.

Ida teria decidido não usar o privilégio dado a mulheres e crianças de entrar no bote salva-vidas. A decisão seria para permanecer ao lado de seu marido, com quem já era casada há mais de quatro décadas, desde 1871, quando tinha 22 anos. Relatos dão conta de que os dois foram vistos abraçados pouco antes do navio afundar.

Eles foram retratados no filme homônimo à embarcação, de 1997, como o casal que decidiu morrer abraçado enquanto o navio afundava, uma das cenas mais marcantes da produção.

Wendy, tataraneta do casal, atualmente é diretora de comunicações da Oceangate. Ela foi em três expedições para visualizar os destroços do Titanic nos últimos dois anos.



Wendy Rush ao lado de Stockton Rush, piloto do submarino que desapareceu - Reprodução

Submarino desaparecido





"Há algum tempo, não conseguimos estabelecer comunicação com um dos nossos veículos de exploração submersível que, atualmente, visita o local do naufrágio do Titanic", disse a empresa responsável pela embarcação, a OceanGate Expeditions, em um comunicado na noite de segunda-feira.

Publicidade



A empresa utiliza um submersível chamado "Titan" para suas imersões até a área do histórico naufrágio, com assentos ao preço de 250.000 dólares (R$ 1,2 milhão) cada, de acordo com seu site. O veículo, de 6,5 metros de comprimento, iniciou sua imersão no domingo (18), no Atlântico Norte, para fazer uma expedição ao local onde afundou o transatlântico Titanic, em 1912. A embarcação perdeu contato com a superfície menos de duas horas depois, de acordo com as autoridades."Há algum tempo, não conseguimos estabelecer comunicação com um dos nossos veículos de exploração submersível que, atualmente, visita o local do naufrágio do Titanic", disse a empresa responsável pela embarcação, a OceanGate Expeditions, em um comunicado na noite de segunda-feira.PublicidadeA empresa utiliza um submersível chamado "Titan" para suas imersões até a área do histórico naufrágio, com assentos ao preço de 250.000 dólares (R$ 1,2 milhão) cada, de acordo com seu site. Um aviador bilionário e um empresário paquistanês estão entre as vítimas

As buscas seguem desde o desaparecimento e preocupam a cada dia que passa, já que a autonomia de oxigênio é de 96 horas. Ou seja, o oxigênio deve acabar nesta quinta-feira (22).

Titanic

O Titanic zarpou do porto inglês de Southampton em 10 de abril de 1912 para sua viagem inaugural rumo a Nova York, mas afundou depois de colidir com um iceberg cinco dias depois. Dos 2.224 passageiros e tripulantes, morreram quase 1.500.



Os destroços do transatlântico foram descobertos em 1985 a 650 quilômetros da costa canadense, a 4.000 metros de profundidade, em águas internacionais do Oceano Atlântico. Desde então, a área é visitada por caçadores de tesouros e turistas.

A tragédia virou tema de um filme com o mesmo nome do transatlântico, que foi ao ar em 1997. Estrelado por Leonardo Dicaprio e Kate Winslet, o lançamento teve grande sucesso, acumulando prêmios.