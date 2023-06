Humorista baiano faz seu stand up comedy no Teatro de São Gonçalo

O humorista baiano João Pimenta vai apresentar, neste sábado (24/6), às 21h, o seu stand up comedy em única sessão no Teatro Carequinha (Municipal George Savalla Gomes), no Centro de São Gonçalo.A apresentação do “João Pimenta no Pimentaverso” reúne suas referências, as vivências de um negro periférico e suas histórias mais mirabolantes, no seu primeiro solo de stand up comedy."Passando pelo passado, presente e até um vislumbre do futuro, o comediante, que tem 16 anos de carreira, nos dá um gostinho de todo caos, aleatoriedade e causos inusitados que formam sua vida. Senhoras e senhores, o Pimentaverso está entre nós", afirmam os produtores no texto.O ingresso custa R$ 60 (inteira) e pode ser adquirido através da plataforma Sympla no link: