Forrozão em azul e branco

O Dia de São João vai ser comemorado na Portela com um grande arraiá. Amanhã haverá festa junina na quadra da escola, na Rua Clara Nunes, 81, em Madureira, a partir das 14h. A entrada custa R$ 10 - sócios da escola (todas as categorias) não pagam a entrada.

No lugar de samba, o evento terá muito forró com show do cantor Thiago Messer. Niteroiense, o cantor e guitarrista há mais de 20 anos interpreta versões das músicas mais executadas nas rádios do Brasil e no exterior e mistura clássicos da MPB e da música pop internacional. Ele já tocou com Sandra de Sá, Toni Garrido (Cidade Negra) e Tico Santa Cruz (Detonautas), entre outros.

Na ocasião, um DJ vai tocar hits do forró. Haverá barraquinhas com comidas típicas e concurso de quadrilhas. Está confirmada a presença das quadrilhas PoDe-C Show Andaraí, Vicentão, do Departamento de Cidadania da Portela formada por crianças dos projetos sociais (balé, capoeira e jiu-jitsu), da ala de passistas, entre outras.

Ação social de beleza

O Arraiá da Portela vai ter a presença da Casa da Mulher Carioca Tia Doca, que promoverá uma ação social de beleza para as mulheres que participarem do evento.