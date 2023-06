santo do dia

SÃO JOSÉ CAFASSO

Nasceu em Asti, na Itália, em 1811. Foi contemporâneo de João Bosco. Ambos trabalharam, na mesma época, em favor do povo e dos menos favorecidos, material e espiritualmente. Era uma figura magra e encurvada devido a uma lesão na coluna. Antes de morrer, doou tudo o que possuía a João Bosco, para que ele continuasse sua obra no ensino e orientação dos jovens. Morreu jovem, com apenas 49 anos, no dia 23 de junho de 1860. Cafasso ficou conhecido por evangelizar homens prestes a morrer na forca, tanto que passou a ser chamado "Santo da Forca". Muitos rezavam para ele antes de serem enforcados.