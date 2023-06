A Rua do Passeio, no Centro do Rio de Janeiro, está muito escura. A maioria dos postes de luz está com as lâmpadas queimadas, causando uma escuridão muito grande no local. Trabalho no Teatro Riachuelo e saio muito tarde de lá, quando a rua já está deserta. É sempre um desespero esperar por ônibus na Praça do Passeio. É escuro demais! Assaltos podem acontecer!