Existem vários buracos no bairro de Bento Ribeiro. Agora há um buraco na Rua Sapopemba, na esquina da Rua Marina, que toma toda a extensão da via. Uma vergonha. Não tem como desviar, o jeito é cair no buraco. Faço um apelo à Prefeitura do Rio para tapá-los. Outras ruas da região também estão completamente esburacadas. Os moradores não conseguem circular.