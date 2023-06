Alunos integram mostra de cinema sobre a história do Marinheiro João Cândido

Com o objetivo de preservar a memória, homenagear os feitos e a bravura de João Cândido, alunos da rede municipal de São João de Meriti participaram da Semana do Marinheiro João Cândido.



Cerca de 80 alunos das Escolas Municipais Adérito Gomes Gouveia e Francisco Agostinho Costa, do 9º ano do Ensino Fundamental, integraram a mostra de cinema que ocorreu em dois horários, no Centro Cultural Meritiense.



“Eu gostei muito de conhecer a vida do marinheiro João Cândido, o que ele fez pelos negros e da sua importância na história”, disse o aluno Kaique Gouveia, de 15 anos. Os alunos também conheceram o Centro Cultural: “Eu amei esse lugar, achei aconchegante e fomos muito bem recepcionados. Muito obrigada pelo carinho”, agradeceu a aluna Andrielly da Silva, de 14 anos.



O marinheiro responsável pela Revolta da Chibata (rebelião ocorrida em 1910, que pôs fim aos castigos sofridos pelos militares negros na época) morou parte de sua vida em São João de Meriti, onde sua família ainda reside.



O evento ocorre em alusão à lei municipal, nº 2.262 de 25 de maio de 2021, de autoria do vereador Jorge Luiz (mais conhecido como Kbça), que instituiu a Semana do Marinheiro João Cândido em São João de Meriti.