Submarino Titan: corpos dos tripulantes podem não ser encontrados

A Guarda Costeira dos Estados Unidos disse que a operação de busca para determinar o que aconteceu com o submarino Titan, que implodiu durante expedição para ver os destroços do Titanic, vai continuar. No entanto, devido às condições do acidente e do local onde ocorreu, ainda não é possível saber se os corpos serão resgatados. Nessa quinta-feira (22), foram encontrados destroços do submersível perto da carcaça do Titanic.



Segundo a Guarda Costeira, os robôs que foram usados nas operações continuarão o trabalho no leito do mar. Ao ser questionado sobre os corpos durante entrevista coletiva, o almirante John Mauger disse que não tinha uma resposta, e então citou o ambiente "inclemente" (severo) do oceano.



Isso porque os destroços foram encontrados a cerca de 4.000 metros da superfície, o que faz com que, nessa profundidade, a pressão da água seja muito forte e arriscada para mergulhadores.



Neste ponto, a visibilidade também é baixa, já que a luz do sol não chega ao fundo e os sedimentos atrapalham as luzes artificiais. Além disso, também há correntes marítimas, o que pode fazer com que os corpos não estejam parados e sejam transportados de um local para o outro.