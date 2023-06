Chega a quatro número de liminares suspendendo a transferência de criminosos a presídios federais

Rio - A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) aceitou entre esta quinta e sexta-feira (23) duas liminares que barram a transferência de traficantes para presídios federais. Parte da lista de 26 criminosos de alta periculosidade, Luiz Fernando do Nascimento Ferreira, o 'Nando do Bacalhau', que está preso desde 2013, e Charles Silva Batista, o 'Charles do lixão', tiveram sua ida para unidades de fora do estado suspensas. Além dessas, outras duas liminares foram concedidas a Anderson Venâncio Nobre de Souza, o 'Piu', e Marco Antônio Pereira Firmino Da Silva, o 'My Thor'.

Apontado como líder do tráfico do Complexo do Chapadão à época de sua prisão, Nando Bacalhau e os outros citados na lista cumprem pena na Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino (Bangu 1). A pedido da Vara de Execuções Penais (VEP) seria transferido para uma unidade prisional federal, assim como os demai.



A decisão favorável à liminar enviada pela defesa de 'Nando Bacalhau' foi proferida pela desembargadora Denise Vaccari Machado Paes. A magistrada entendeu faltavam "fundamentos individualizados para inclusão em unidade prisional do sistema penitenciário federal".

A lista de criminosos com transferência autorizada pela Justiça ainda inclui outros 22 nomes. Dentre eles estão Rodrigo dos Santos, o 'Latrel', da Baixada e Luiz Cláudio Serrat, o 'Claudinho da CL', que atuava no Morro do Cajueiro, em Madureira, na Zona Norte.

Confira a lista completa:

Comando Vermelho: Robson Aguiar de Oliveira; Aleksandro Rocha da Silva; Alex Marques de Melo; Anderson Rocha da Silva; Anderson Venâncio Nobre de Souza; Carlos Vinícius Lírio da Silva; Eliezer Miranda Joaquim; Marco Antônio Pereira Firmino da Silva; Luiz Cláudio Serrat Correa; Charles Silva Batista; Luiz Fernando do Nascimento Ferreira; Samuel de Freitas e Silva; Luiz André Ribeiro Fiuza

Milícia: André Costa Bastos; Edmilson Gomes Menezes; Rodrigo dos Santos, o Latrell; Geovane da Silva Mota; Alexandre Jorge do Nascimento; Alexandre Silva de Almeida



Terceiro Comando Puro: Marcelo de Almeida Farias Sterque ;Marcelo dos Santos das Dores; Emerson Brasil da Silva



Amigo dos Amigos: Luís Carlos Moraes de Souza; Francio da Conceição Batista; Alcimar Pereira dos Santos;

Povo de Israel: Avelino Gonçalves Lima