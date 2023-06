As árvores da Travessa Severino, em Sepetiba, estão grandes demais e atrapalham a iluminação da via. Depois que escurece fica uma escuridão muito grande, pois as copas das árvores tapam as lâmpadas e não conseguimos enxergar quase nada. Algo precisa ser feito urgentemente! Precisamos que o serviço de poda seja realizada regularmente aqui nesta via.