A Praça 1º de Julho, no Jardim Violeta, em Senador Camará, Zona Oeste do Rio, está completamente abandonada. Não tem mais nenhum poste de iluminação funcionando, a limpeza não é feita regularmente e a estrutura que ainda existe está caindo aos pedaços. Já reclamei com a subprefeitura da região, mas nada é feito. A pracinha precisa de uma reforma urgente!