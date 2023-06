Idosa comemora fim do sufoco

Enquanto implantavam as redes, as equipes da concessionária se depararam com a situação de Vilma. Comovidos, os funcionários reuniram esforços e reformaram o seu banheiro instalando torneira, chuveiro e um vaso sanitário ligado à rede de esgoto, além da pia para a louça.

Ela lembra o sufoco: "Um vizinho puxou uma mangueira do reservatório do morro ao lado até um terreno aqui no alto. A cada dois dias, quando caia água, eu ia lá encher os baldes e os galões para armazenar. Lavava louça abaixada". A obra foi um fôlego de esperança para ela que, acreditando num futuro melhor, matriculou-se no curso de alfabetização de adultos da Escola Estadual Sarmiento.

"Agora vou poder tomar banho feliz e não terei mais dor na coluna por ficar abaixada lavando louça em balde. Esse banheiro vai ser meu e dos vizinhos que precisarem", disse, emocionada.