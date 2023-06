Mais de 250 mil beneficiados

No Brasil, dona Vilma não está sozinha. De acordo com o Ranking do Saneamento 2023, divulgado pelo Instituto Trata Brasil, a falta de acesso à água potável impacta quase 35 milhões de pessoas, e cerca de 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto.

Para mudar essa realidade, de acordo com o Marco do Saneamento e o contrato de concessão, a Águas do Rio precisa universalizar a água e o esgoto até 2033 em sua área de atuação, que inclui 27 municípios fluminenses. Em pouco mais de um ano e meio, a empresa investiu R$ 1,4 bilhão e levou água tratada encanada para mais de 250 mil pessoas.

"Do total desse número, 80 mil são só em comunidades do Rio. Nossas ações nesses territórios acontecem sempre em parceria com as lideranças comunitárias e vão além de levar água tratada e esgotamento sanitário para a população. Estamos levando dignidade e qualidade de vida para transformar a realidade de pessoas que nunca tiveram um atendimento ou foram tratados como cidadãos", diz Guilherme Campos, superintendente de comunidades da Águas do Rio.