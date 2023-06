'Agora vou poder tomar banho feliz'

É no fundo de um terreno de terra batida, cheio de entulho e de galinhas soltas, no ponto mais alto do Morro do Queto, no Sampaio, Zona Norte do Rio, que vive Vilma dos Santos. A casa, feita de ripas de madeiras e tábuas, só tem dois cômodos: o quarto onde ela dorme e a cozinha, caracterizada assim por uma geladeira e um fogão velhos. Do lado de fora, uma estrutura de alvenaria servia de banheiro, apesar de não ter chuveiro ou sistema de esgotamento sanitário. Aos 63 anos, ela recebeu água tratada e encanada pela primeira vez.

Vilma faz parte das 80 mil famílias de comunidades da capital fluminense que finalmente começaram a ser abastecidas pela rede pública, resultado do trabalho de expansão do fornecimento de água feito pela companhia Águas do Rio nesses territórios em pouco mais de um ano e meio de atuação. No topo do Morro do Queto, onde moram as 50 famílias mais vulneráveis do local, além de levar água, a concessionária também implantou 1km de rede de esgoto, que retirou cerca de 300 litros de dejetos por dia, que antes escorriam pelas vielas e se acumulavam no sopé da comunidade.

Antes da chegada da empresa ao Queto, dona Vilma e seus vizinhos precisavam armazenar água em bacias e galões. No caso dela, os banhos só eram possíveis com a ajuda de uma caneca e as necessidades fisiológicas eram lançadas em uma latrina onde o buraco ficava coberto por um vaso sanitário sem ligação à rede. Afazeres diários, como lavar a louça ou roupa, também aconteciam no quintal, onde ficava agachada entre os baldes de água.