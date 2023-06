Comlurb lança campanha educativa para evitar descarte irregular em Jacarepaguá

Rio - A Comlurb lançou no último sábado (24) uma campanha educativa para tentar dar um fim ao despejo irregular no muro da quadra da escola de samba Renascer, no Tanque, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio.

A ação contou com a participação do grupo Chegando de Surpresa, garis que usam a música e a dança para conscientização quanto ao descarte correto, e Renato Sorriso, funcionário da empresa famoso pela habilidade nos passos de samba. Além disso, a companhia também vai retirar a caixa coletora do local e vai implantar, a partir de 1º de julho, a coleta porta-a-porta duas vezes ao dia, a partir das 10h e das 17h, todos os dias da semana.



A área sofre há anos com o descarte irregular. Atrás da quadra da escola de samba, fica a comunidade do Renascer. Segundo moradores, não havia coleta de lixo na região e, por conta disso, os descartes eram feitos na caixa coletora que, por sua vez, não dava vazão.

Durante a campanha, foram distribuídos folhetos informando os horários de coleta, além de pedir a colaboração para as novas normas, evitando assim o acúmulo de lixo no local. Os garis ainda se uniram a ritmistas da bateria da escola e andaram pelas ruas da comunidade para conscientizar os moradores.



Segundo a Comlurb, a companhia resolveu fazer a retirada da caixa coletora e mudar a coleta para o porta-a-porta porque, embora fizesse a limpeza do equipamento diariamente duas vezes ao dia, o local ainda era usado para o despejo clandestino de entulho.



No início do mês, a Comlurb chegou a enviar uma equipe para uma empresa na Barra, cujo funcionário, com o uniforme e crachá, foi flagrado em vídeo descartando entulho no local. A empresa foi autuada e multada em R$ 2,6 mil. A multa vence dia 10 de julho e ainda não há protocolo de recurso impetrado na Comlurb.

Outra multa, por transporte de resíduos sem credenciamento, também foi emitida, no valor de R$ 1,7 mil.