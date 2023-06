SÃO JOÃO

E SÃO PAULO

Os santos que relembramos hoje ao falar do santo do dia pertenceram ao século IV. Durante suas vidas, eles deixaram um lindo testemunho do martírio. Viveram em um contexto em que a Igreja Cristã era muito perseguida, mas não deixaram que isso abalasse a fé que tinham. São João e São Paulo, representantes do santo do dia 26 de junho, pertenciam à Corte de Juliano, o Apóstata. Este queria que todos aqueles que se dissessem cristãos se rendessem aos deuses do Império. Contudo, os santos de hoje renunciaram ao cargo, mas não a Deus. Eles se retiram para uma propriedade e lá viveram da caridade.