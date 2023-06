Encrenca com bicheiros do Rio

Velho é acusado de envolvimento no assassinato do empresário goiano Bruno Vinícius Nazon de Moraes, 30, junto com José Gomes da Rocha Neto, o Kiko, de 42, que está foragido. A vítima foi morta a tiros em 12 de fevereiro de 2021, em São Luís (MA).

Segundo a Polícia Civil e o Ministério Público do Maranhão, o motivo do crime foi o mercado de apostas esportivas e disputas do jogo do bicho. Um inquérito diz que Márcio Augusto Guedes Gregório, o Márcio Careca, gerente do "Para Todos Rio", grupo de contraventores do Rio, encomendou a morte do empresário.

De acordo com a denúncia do MP, Bruno Vinícius foi a São Luís divulgar dois sites de apostas de seu grupo e tentar expandir o jogo do bicho na cidade. Promotores apuraram que essa atitude dele desagradou aos contraventores do Rio. Por conta disso, Careca teria encomendado a morte do empresário a Velho e Kiko, que seriam matadores de aluguel