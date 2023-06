Expulso da corporação

Contra Velho, excluído da Polícia Militar em 19 de maio deste ano, após a morte do empresário no Maranhão, constam quatro mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sendo três na Justiça do Maranhão e um na do Rio. Já contra Kiko foi expedido até agora um mandado pela Justiça maranhense.

Ontem, a Guarda Municipal de Arraial do Cabo expressou condolências à família, amigos e colegas de trabalho do secretário Diego Veríssimo. "Sua dedicação e contribuições serão lembradas com carinho. Descanse em paz", diz a nota.

O prefeito de Arraial, Marcelo Magno, decretou luto de três dias no município, assim como fez também a Prefeitura de Iguaba Grande. Diego era filho de Elza Maria Porto de Campos Veríssimo, diretora da Escola Municipal Prefeito Oscar Magalhães, em Iguaba. As aulas na unidade de ensino foram suspensas hoje e retornam normalmente amanhã.