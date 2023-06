Projeto social Notas Azuis leva estudantes do Rio para mundial de surf

Rio - O projeto social Notas Azuis levará alunos de colégios públicos de comunidades da cidade do Rio para o campeonato Mundial de Surf, que está sendo sediado em Saquarema, na Região dos Lagos.



Os dez alunos que apresentaram o melhor desempenho nos estudos, e que demonstraram interesse, poderão assistir à oitava etapa do World Surf League Championship Tour (CT), que começou dia 23 de junho e tem até o dia 1 de julho para ser finalizado, na praia dee Itaúna, em Saquarema.



“Nós já levamos crianças da Rocinha para viajar de avião para Florianópolis e Garopaba, em Santa Catarina, sempre incentivando os alunos a terem notas azuis para serem premiados e serem os futuros a viajarem”, conta João Peter Ren, fundador do projeto.



O programa também proporciona além do equipamento necessário para a prática do esporte e a viagem, material escolar, cestas básicas, entre outros recursos, que são disponibilizados por meio de doações e patrocínio de apoiadores.



"Nosso intuito é que esse programa de recompensas com as viagens e outros presentes, ajude a combater a evasão escolar e estimule o desempenho acadêmico”, completa Maria Luiza Ren, outra idealizadora da ação.



Criado por uma família da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, em 2012, e com participação de renomados surfistas como Rico de Souza, o “Notas azuis” levou o prêmio de melhor filme socioambiental no IV Festival de Cinema - FICC, em 2016.



Mais informações sobre o projeto estão disponíveis em seu documentário.