Menina de 2 anos tem duas pernas cortadas por linha chilena em Santa Cruz

Rio - Uma menina de 2 anos teve as pernas cortadas por uma linha chilena, na tarde deste domingo (25), na comunidade do Antares, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. De acordo com relato de familiares, a criança estava brincando na porta de casa quando foi atingida.



A menina foi socorrida com corte nas duas pernas e precisou levar 15 pontos em uma das pernas e sete pontos na outra. Em relato ao portal 'G1', os parentes comentaram ainda que os médicos falaram que por pouco um dos membros não precisou ser amputado.



O atendimento foi feito na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Cruz. Segundo a Fundação Saúde, a menina deu entrada com ferimento corto-contuso em membros inferiores, foi realizada avaliação, sutura e ela foi liberada.