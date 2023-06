Viaduto Washington Luis tem risco de desprendimento de material, aponta TCM

Rio - Técnicos do Tribunal de Contas do Município (TCM) do Rio de Janeiro identificaram que o viaduto Washington Luis, em Cascadura, na Zona Norte, tem risco de desprendimento de material por falta de manutenção. A situação do local foi detalhada no relatório do órgão, que chamou a atenção para outros 40 viadutos e passarelas espalhados pelo município.

No documento, aprovado em plenário em abril deste ano, foi apontado que não há perigo de desabamento por completo, mas que partes do concreto podem se desprender. Além disso, foram observados sinais de infiltração nas estruturas de concreto, corrosão e até ferros à mostra.



As construções da maioria dos viadutos foram feitas em 1970, mas na lista do TCM há instalações mais antigas. É o caso do viaduto Washington Luis, construído em 1930. A equipe do DIA fez uma visita à estrutura na tarde desta segunda-feira (26), e localizou problemas aparentes, como ferro à mostra e queda de concreto. Também há sinais de corrosão nas placas de concreto.



A estrutura, que fica próxima a uma estação de trem, foi construída com o intuito de preservar a ligação entre a Avenida Dom Hélder Câmara e a Rua Ernani Cardoso.



As inspeções do TCM aconteceram em outubro do ano passado, com a presença de técnicos da Secretaria de Infraestrutura do Rio. O relatório foi concluído pouco menos de um mês depois, em novembro, mas só foi aprovado em plenário em abril deste ano.



Após a aprovação do documento, o TCM determinou a realização de inspeções rotineiras anuais e inspeções especiais quinquenais por parte da Prefeitura do Rio. Os técnicos do levantamento também recomendaram à Secretaria Municipal de Infraestrutura criar um programa de manutenção preventiva nas estruturas, com o objetivo de reduzir a degradação e futuros custos de recuperação, além de aumentar a vida útil das obras.

O que diz a prefeitura do Rio

A prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Infraestrutura, disse que acompanhou as vistorias do TCM e que os locais citados na lista são alvo de vandalismo. Informou também que reforçou a atuação das equipes rotineiramente via contrato de manutenção, citando o elevado Paulo de Frontin como um exemplo de atuação efetiva. "Realizamos intervenções em vários trechos, como retirada de vegetação, analise e atuação em pontos com risco de desprendimento de material, além da recuperação e encamisamento de pilares", disse a prefeitura.

Leia a nota na íntegra:

"A prefeitura do Rio já investiu cerca de R$ 17 milhões na revitalização de viadutos em toda cidade na atual gestão. O último revitalizado foi o trevo das Forças Armadas, a interseção liga a Avenida Presidente Vargas e o Centro do Rio à Avenida Brasil e a Zona Norte, sendo uma das vias de trânsito mais importantes e movimentadas da cidade. Os investimentos da Prefeitura chegaram a R$ 9,3 milhões.



Além disso, são investidos anualmente R$ 6 milhões na manutenção de viadutos da cidade. Deixamos claro, que não há risco nos viadutos e que as equipes técnicas atuam com vistorias e manutenções rotineiras.



Com relação ao relatório do TCM, acompanhamos as vistorias do órgão e informamos que os locais são alvo de vandalismo e reforçamos a atuação das equipes rotineiramente via contrato de manutenção.



Um exemplo é o elevado Paulo de Frontin onde realizamos intervenções em vários trechos, como retirada de vegetação, analise e atuação em pontos com risco de desprendimento de material, além da recuperação e encamisamento de pilares."