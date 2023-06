Afetou escolas e clínicas

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), sete escolas foram impactadas pela operação, afetando 2.177 alunos. A SMS também informou que a Clínica da Família Maria do Socorro acionou o protocolo de acesso mais seguro e suspendeu o funcionamento na manhã de ontem. Já o Centro Municipal de Saúde Rodolpho Perisse manteve o atendimento à população, mas interrompeu as atividades externas, como as visitas domiciliares.

Também ontem, a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) prendeu um criminoso da Paraíba com mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara Única de Alagoa Grande, em uma ação em Manguinhos, na Zona Norte. Ele foi encaminhado para a 21ª DP (Bonsucesso). As equipes atuam na comunidade para reprimir a movimentação de criminosos e remover barricadas das vias, com apoio de veículos blindados e do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate.