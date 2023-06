Pega pra capar na Rocinha

Policiais Militares procuravam por criminosos de outros estados na Rocinha, em São Conrado, na Zona Sul, em operação realizada na manhã de ontem. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), os túneis Rafael Mascarenhas e Zuzu Angel chegaram a ficar interditados por conta da ação, entre às 5h30 e 5h40, no sentido Barra da Tijuca. Por volta das 8h, um morador foi baleado na Rua 1.

De acordo com a PM, equipes foram atacadas a tiros por criminosos, mas não revidaram. Após os disparos, um homem ferido - identificado como Davi Gonçalves de Oliveira, de 18 anos - pediu ajuda dos agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e foi encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, também na Zona Sul, em estado de saúde estável.

Nas redes sociais, moradores compartilharam imagens de veículos blindados circulando pela Rocinha. Segundo a PM, equipes do 23º BPM (Leblon) e do Bope também atuaram na comunidade para remover barricadas colocadas pelo tráfico de drogas local. Até o fechamento desta edição, foram apreendidas munições, drogas e uma granada.

O principal alvo da operação é o traficante Anastácio Paiva Pereira, o 'Doze' ou 'Paizão', do Ceará, que estaria escondido na Zona Sul do Rio. O bandido mandou matar a esposa e nora de um coronel.

De acordo com relatos, casas de moradores da parte alta da comunidade ficaram sem energia elétrica na manhã de ontem, mas não houve informações de que a interrupção no fornecimento tem relação com a operação. A Light informou que, devido à ação, aguardava a "normalização para a equipe ir até o local".